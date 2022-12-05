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Роджер Федерер посетил матч НБА между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Фото

Роджер Федерер посетил матч НБА между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Фото
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил домашний матч «Бруклин Нетс» с «Бостон Селтикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Хозяева потерпели поражение со счётом 92:103. Федерер наблюдал за матчем в первом ряду.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».

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