Даниил Медведев прилетел в Эр-Рияд на выставочный турнир и провёл первую тренировку
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Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где с 8 по 10 декабря пройдёт выставочный турнир.
Помимо Медведева, в соревнованиях примут участие:
Александр Зверев (Германия);
Стефанос Циципас (Греция);
Ник Кирьос (Австралия);
Доминик Тим (Австрия);
Андрей Рублёв (Россия);
Тейлор Фритц (США);
Кэмерон Норри (Великобритания);
Гаэль Монфис (Франция);
Стэн Вавринка (Швейцария).
Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Кроме призовых, игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, однако Кирьос заявлял о том, что речь идёт о шестизначных цифрах.
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