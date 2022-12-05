Даниил Медведев прилетел в Эр-Рияд на выставочный турнир и провёл первую тренировку

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где с 8 по 10 декабря пройдёт выставочный турнир.

Помимо Медведева, в соревнованиях примут участие:

Александр Зверев (Германия);

Стефанос Циципас (Греция);

Ник Кирьос (Австралия);

Доминик Тим (Австрия);

Андрей Рублёв (Россия);

Тейлор Фритц (США);

Кэмерон Норри (Великобритания);

Гаэль Монфис (Франция);

Стэн Вавринка (Швейцария).

Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Кроме призовых, игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, однако Кирьос заявлял о том, что речь идёт о шестизначных цифрах.