«Хотел послать подальше». Давыденко — о финале Медведева и Надаля в Австралии

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал финал Australian Open – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым.

«Интересно, насколько Новак будет готов к Australian Open. Все ставки — на него. Конечно, можно поставить на Алькараса, но он травмировался. Если брать аналитику, непонятно, кто будет готов к АО на полном серьёзе. Вдруг опять Надаль? Но в том финале, что я комментировал, Рафа проигрывал Медведеву по полной. Когда Даня всё-таки отдал матч, я не знал, что комментировать. Я не то что расстроился, хотел послать подальше Медведева: «Ты что, о****?» (смеётся). Странно было. Опять же, молодое поколение, которое, по идее, сильнее — а мы видели, насколько Даниил был сильнее, но всё равно проиграл. Почему?



Рафа сам сказал, что уже проигрывал — по ходу встречи это было видно по лицу. Тут уже вопросы к Медведеву — не знаю, что с ним случилось. Может, потом он проанализировал этот момент, но никогда не скажет никому — почему. Даня уверен, что Рафа стал супер играть. Нет, не стал. Просто какое-то очко, какой-то момент, напряжение, что-то пошло не так, и он засомневался. А если Рафа увидит, что соперник сомневается, то он тут же включается: пытается перехватить инициативу, чтобы тот не включился обратно», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Николаем Давыденко читайте на «Чемпионате».