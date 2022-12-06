«Федерер никогда не отдавал матч сам, не то что Джокович». Давыденко — о провалах Новака

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко сравнил швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.
«Федерер тогда практически всех сносил, а в последние годы часто стал всем проигрывать. Он перестал доходить до финалов — года два назад начал кому-то непонятному уже отдавать матчи. Это означает, что время его прошло, потому раньше он не позволял себе такого никогда. Надаль также раньше никогда не позволял себе регулярно матчи в первых кругах проигрывать. А сейчас?
Джокович в этом плане своеобразный. Раньше он то держал суперформу, то мог где-то уступить. Даже на Итоговом в Лондоне в 2018-м он проиграл финал Звереву. Я там был, смотрел. Не видел Джоковича в матче — его просто не было! Также помню, как он с Хачановым играл в Берси, — его не было в матче. То же самое в финале на US Open с Даниилом. Моментами он теряется. И таких матчей можно много собрать. Подобные встречи у Федерера очень тяжело вспомнить: где бы он ломался или ничего не попадал в корт. Когда Федерер играл финалы в пяти сетах, он бился и всё решал один мяч. Роджер не отдавал ничего просто так сам. Он проигрывал, но решающее, последнее очко — где-то психология. А смотришь на Джоковича, и он проигрывает не то что очко, он сливает матч. Это иногда удивляет», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».
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