«Опять пойдёт месилово». Давыденко — о новом лидере мужского рейтинга

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал нынешнюю ситуацию в мужском теннисе.

«Когда Даниил стал первым в мире, все начали думать, что он всегда будет первым? Нет! Медведев не может повторить Федерера и Надаля, которые могут держать уровень на протяжении времени. Это совершенно другие игроки — №1 будет меняться. Медведев был первым, сейчас — Алькарас. Потом кто-то другой. Карлос не заменит Надаля на протяжении времени. Уверен, что всё поменяется: есть, например, Руне. Там опять пойдёт месилово. Вдруг Джокович сейчас начнёт лидировать: выиграет АО и заберёт две тысячи очков — ему защищать нечего. А Даня и Надаль всё теряют. Для Джоковича это огромный плюс», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».