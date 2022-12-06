«Чем дальше, тем будет больше таблеток пить». Давыденко — о битве Надаля и Джоковича

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко высказался противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Что вечно мотивирует Надаля и Джоковича? Рафа очень хочет. Хотеть и делать — разные вещи. Насколько он сможет — другой момент. Они хотят показать себя, они не заканчивают. Но когда они выходят, они не уверены, что выиграют этот матч. Они ждут какой-то момент — это называется «пробуют». «Мы пробуем выиграть», но это уже неточно. Потому что травма может какая-то соскочить. Тогда у Надаля вообще травм не было, как танк шёл: носился как ненормальный. Как в финале АО-2022? Чем дальше, тем будет больше таблеток пить», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».
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