«Чем дальше, тем будет больше таблеток пить». Давыденко — о битве Надаля и Джоковича

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко высказался противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Что вечно мотивирует Надаля и Джоковича? Рафа очень хочет. Хотеть и делать — разные вещи. Насколько он сможет — другой момент. Они хотят показать себя, они не заканчивают. Но когда они выходят, они не уверены, что выиграют этот матч. Они ждут какой-то момент — это называется «пробуют». «Мы пробуем выиграть», но это уже неточно. Потому что травма может какая-то соскочить. Тогда у Надаля вообще травм не было, как танк шёл: носился как ненормальный. Как в финале АО-2022? Чем дальше, тем будет больше таблеток пить», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».