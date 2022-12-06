Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чем дальше, тем будет больше таблеток пить». Давыденко — о битве Надаля и Джоковича

«Чем дальше, тем будет больше таблеток пить». Давыденко — о битве Надаля и Джоковича
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко высказался противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Что вечно мотивирует Надаля и Джоковича? Рафа очень хочет. Хотеть и делать — разные вещи. Насколько он сможет — другой момент. Они хотят показать себя, они не заканчивают. Но когда они выходят, они не уверены, что выиграют этот матч. Они ждут какой-то момент — это называется «пробуют». «Мы пробуем выиграть», но это уже неточно. Потому что травма может какая-то соскочить. Тогда у Надаля вообще травм не было, как танк шёл: носился как ненормальный. Как в финале АО-2022? Чем дальше, тем будет больше таблеток пить», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате».

«Медведев не держит уровень Федерера и Надаля». Давыденко — о бедах Даниила и битве за №1 «Медведев не держит уровень Федерера и Надаля». Давыденко — о бедах Даниила и битве за №1
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022