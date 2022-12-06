Ким Клейстерс считает, что Джокович будет наиболее мотивирован на Australian Open — 2023

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс считает, что сербский теннисист Новак Джокович будет более мотивирован на предстоящем Australian Open.

«Я слышала, что Новак Джокович сможет играть на Australian Open в этом году, и я уверена, что он будет более мотивирован, чем когда-либо, чтобы выиграть там. Удивительно, как он может конвертировать весь негатив последнего времени в силу на корте, чтобы играть лучше и быть ещё более сосредоточенным. Я абсолютно восхищаюсь этим.

Я не была в Австралии, когда происходил скандал с его участием, но могу себе представить, насколько это трудно пройти, не только для него, но и для команды и всех участников. Это сумасшедшая ситуация», — приводит слова Клейстерс Sportskeeda.