Бывшая 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова стала мамой. Об этом теннисистка сообщила в своих социальных сетях.
«Малышка Александра», — подписала фото Анастасия Севастова.
Анастасия Севастова является обладательницей четырёх трофеев уровня WTA. Она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США в 2018 году. На данный момент она занимает 685-ю строчку мирового рейтинга. В начале февраля она объявила о том, что ставит свою профессиональную карьеру на паузу. «Я не говорю, что вернусь к какой-то определённой дате. Я вернусь, если снова почувствую стопроцентную уверенность. Если это не получится — посмотрим», — сказала тогда Анастасия Севастова. В 2013 году она объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.
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