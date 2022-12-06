Бывшая 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова стала мамой. Об этом теннисистка сообщила в своих социальных сетях.

«Малышка Александра», — подписала фото Анастасия Севастова.

Анастасия Севастова является обладательницей четырёх трофеев уровня WTA. Она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США в 2018 году. На данный момент она занимает 685-ю строчку мирового рейтинга. В начале февраля она объявила о том, что ставит свою профессиональную карьеру на паузу. «Я не говорю, что вернусь к какой-то определённой дате. Я вернусь, если снова почувствую стопроцентную уверенность. Если это не получится — посмотрим», — сказала тогда Анастасия Севастова. В 2013 году она объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.