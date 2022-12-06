Ким Клейстерс: дружба Надаля и Федерера, без сомнения, на всю жизнь

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала прощальный матч швейцарца Роджера Федерера, отметив его дружбу с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я плакала, особенно когда Мирка вышла на корт и обняла его. Рафа и Новак всё ещё играют, но я думаю, что связь между Рафой и Роджером: их история, всё, что они сделали, чего достигли в теннисе — всё это подходит к концу.

Думаю, что это была ценная ночь. Дружба Рафы и Роджера, без сомнения, на всю жизнь. У них такие хорошие семьи, их родители великолепны, а их тренеры и команды так уважительны. Это формируется за счёт многих важных факторов», — приводит слова Клейстерс Sportskeeda.