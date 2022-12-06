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Элина Свитолина и Гаэль Монфис опубликовали милое совместное фото

Элина Свитолина и Гаэль Монфис опубликовали милое совместное фото
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина и бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовали милое совместное фото с общего аккаунта в социальных сетях. К снимку теннисисты прикрепили эмодзи «два пазла».

Фото: из личного архива Свитолиной и Монфиса

В середине октября Свитолина и Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.

«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери «Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери
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