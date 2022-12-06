«Спасибо, что позвала обратно». Саша Бажин вернулся в тренерский штаб Каролины Плишковой

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова возобновила сотрудничество с немецким специалистом Сашей Бажиным. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав их новое фото с тренировки и подписав его «Воссоединение».

Фото: из личного архива Каролины Плишковой

«Спасибо, что позвала меня обратно. Давай браться за дело», — написал Бажин, сделав репост поста Плишковой.

Напомним, Плишкова впервые начала сотрудничать с Бажиным в конце 2020 года. Об их разрыве стало известно в июле 2022-го, после неудачного выступления Каролины на Уимблдоне-2022. Прошлогодняя финалистка потерпела неожиданное поражение от британки Кэйти Бултер (WC) во втором круге соревнований.

В прошлом сезоне лучшим результатом чешки на ТБШ стал четвертьфинал US Open, в котором она проиграла белоруске Арине Соболенко.