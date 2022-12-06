Медведев, Джокович, Рублёв, Хачанов и другие заявились на турнир ATP-250 в Аделаиде

Опубликована заявка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Аделаиде (Австралия) на первой неделе 2023 года, со 2 по 8 января.

Заявочный лист на турнир ATP-250 в Аделаиде

Новак Джокович (Сербия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Даниил Медведев (Россия)

Андрей Рублёв (Россия)

Хольгер Руне (Дания)

Янник Синнер (Италия)

Денис Шаповалов (Канада)

Карен Хачанов (Россия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Миомир Кецманович (Сербия)

Себастьян Корда (США)

Максим Кресси (США)

Лоренцо Сонего (Италия)

Брэндон Накашима (США)

Энди Маррей (Великобритания)

Кайл Эдмунд (Великобритания)

И другие.