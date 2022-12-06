Медведев, Джокович, Рублёв, Хачанов и другие заявились на турнир ATP-250 в Аделаиде
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Опубликована заявка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Аделаиде (Австралия) на первой неделе 2023 года, со 2 по 8 января.
Заявочный лист на турнир ATP-250 в Аделаиде
Новак Джокович (Сербия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Даниил Медведев (Россия)
Андрей Рублёв (Россия)
Хольгер Руне (Дания)
Янник Синнер (Италия)
Денис Шаповалов (Канада)
Карен Хачанов (Россия)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Миомир Кецманович (Сербия)
Себастьян Корда (США)
Максим Кресси (США)
Лоренцо Сонего (Италия)
Брэндон Накашима (США)
Энди Маррей (Великобритания)
Кайл Эдмунд (Великобритания)
И другие.
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