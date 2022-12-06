Элина Свитолина: скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего — по победам

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что скучает по теннису.
Напомним, в середине октября Свитолина и её муж, шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.
«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами», — приводит слова Свитолиной Tennis Majors со ссылкой на эфир Canal+Sport.
Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
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