Медведев, Кирьос и Зверев планируют сыграть на июньском турнире ATP-500 в Галле

Организаторы травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) опубликовали список хедлайнеров розыгрыша своего титула в 2023 году. Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.

Заявочный лист на турнир ATP-500 в Галле:

Даниил Медведев (Россия, чемпион US Open – 2021);

Ник Кирьос (Австралия, финалист Уимблдона-2022);

Александр Зверев (Германия, финалист US Open – 2020);

Каспер Рууд (Норвегия, двукратный финалист турниров «Большого шлема»);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, чемпион четырёх турниров ATP);

Янник Синнер (Италия, чемпион шести турниров ATP).

Отметим, что действующим чемпионом турнира в Галле является 10-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач, в финале обыгравший именно россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4.