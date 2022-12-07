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Медведев, Кирьос и Зверев планируют сыграть на июньском турнире ATP-500 в Галле

Медведев, Кирьос и Зверев планируют сыграть на июньском турнире ATP-500 в Галле
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Организаторы травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) опубликовали список хедлайнеров розыгрыша своего титула в 2023 году. Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.

Заявочный лист на турнир ATP-500 в Галле:

Даниил Медведев (Россия, чемпион US Open – 2021);
Ник Кирьос (Австралия, финалист Уимблдона-2022);
Александр Зверев (Германия, финалист US Open – 2020);
Каспер Рууд (Норвегия, двукратный финалист турниров «Большого шлема»);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, чемпион четырёх турниров ATP);
Янник Синнер (Италия, чемпион шести турниров ATP).

Отметим, что действующим чемпионом турнира в Галле является 10-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач, в финале обыгравший именно россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4.

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