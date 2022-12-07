«Вы редкий человек!» Шарапова посвятила пост умершему тренеру Нику Боллетьери

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала пост в соцсетях, в котором попрощалась с умершим накануне в возрасте 91 года легендарным тренером Ником Боллетьери.

«Вы включили свет в спортзале в 5 утра с самой яркой (и самой белоснежной!) улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на территорию, в которую вы дали нам свободу вкладывать наши сердца и труд. Счёт на табло никогда не влиял на ваше отношение к нам. Вы редкий человек! Я счастлива, что имела возможность разделить так много памятных моментов с вами. Спасибо за всё, Ник!» — написала Шарапова.

Фото: личный архив Марии Шараповой

За долгие годы жизни Ник Боллетьери воспитал не одно поколение чемпионов, среди которых были Мария Шарапова, Анна Курникова, Андре Агасси, сёстры Уильямс и другие.