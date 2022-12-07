Оже-Альяссим играет с детьми на родине своего отца в Того

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал видео в социальных сетях, на котором развлекает детей на родине своего отца в Того.

На видеоролике дети сделали живой круг вокруг теннисиста, который танцует предположительно один из национальных тоголезских танцев.

Оже-Альяссим начинал свою карьеру именно в этой западно-африканской стране. У его отца был теннисный клуб в Того.

В этом году Феликс Оже-Альяссим завоевал четыре трофея уровня ATP. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» – до четвёртого круга, на Уимблдоне – до первого, на Открытом чемпионате США – до второго. В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.