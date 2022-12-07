ATP оштрафовала LTA на $ 1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам

ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 825 тысяч фунтов стерлингов ($ 1 002 794,92) за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси. Об этом сообщает журналист Майк Диксон в своих социальных сетях.
По информации Диксона, в случае повторного отстранения игроков из вышеназванных стран LTA будет исключена из тура.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошёл выставочный турнир, в котором теннисистам было разрешено участвовать без санкций. Помимо этого, набранные очки будут учитываться в следующем месяце на United Cup в Оз, несмотря на запреты для россиян и белорусов.
Напомним, из-за запрета со стороны LTA российские и белорусские теннисисты не смогли принять участия в «Уимблдоне»-2022.
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