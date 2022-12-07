Андрей Рублёв рассказал о целях на следующий сезон
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих целях на следующий сезон.
«Цель проста: совершенствоваться. У меня всё еще есть много возможностей для улучшения с игровой точки зрения и с точки зрения ментальности. Есть время, чтобы проанализировать год, проанализировать всё, что я сделал неправильно, все матчи, которые я сыграл неправильно или в которых смог проявить сильный менталитет. Нужно сосредоточиться и попытаться делать меньше неправильных вещей в течение следующего сезона», — сказал Рублёв в интервью Eurosport.
Андрей Рублёв выступит на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Александр Зверев, Ник Кирьос и другие.
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