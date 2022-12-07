Новак Джокович эмоционально подвёл итоги «сложного» для себя сезона
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович высказался об итогах прошедшего сезона.
«Это было отличное завершение сезона. Год был очень сложным для меня на многих уровнях. То, как я начал его, было тем, чего я никогда раньше не испытывал. Так что мне понадобилось несколько месяцев, чтобы найти баланс на корте умственно, физически и эмоционально, и действительно начать играть в теннис, в который я хочу играть.
Мой сезон было неполноценным. Я очень рад, что смог хорошо отыграть последние несколько месяцев года, показывая себя в них в очень качественно», — цитирует Новака Джоковича Sportskeeda.
В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.
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