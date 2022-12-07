Новак Джокович эмоционально подвёл итоги «сложного» для себя сезона

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович высказался об итогах прошедшего сезона.

«Это было отличное завершение сезона. Год был очень сложным для меня на многих уровнях. То, как я начал его, было тем, чего я никогда раньше не испытывал. Так что мне понадобилось несколько месяцев, чтобы найти баланс на корте умственно, физически и эмоционально, и действительно начать играть в теннис, в который я хочу играть.

Мой сезон было неполноценным. Я очень рад, что смог хорошо отыграть последние несколько месяцев года, показывая себя в них в очень качественно», — цитирует Новака Джоковича Sportskeeda.

В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.