Прошла жеребьёвка турнира в Эр-Рияде, где сыграют Медведев, Рублёв, Циципас и Зверев
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Была опубликована сетка выставочного турнира категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии.
Возглавил посев соревнований четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Второй номер посева получил российский теннисист Даниил Медведев. Третий номер – у россиянина Андрея Рублёва. Четвёртый номер посева получил американский теннисист Тейлор Фритц. Все они начнут турнир со второго круга.
В первом круге британец Кэмерон Норри сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, поляк Хуберт Хуркач встретится с швейцарцем Домиником Штрикером. Другой швейцарец Стэн Вавринка сразится с итальянцем Маттео Берреттини, а немец Александр Зверев – с австрийцем Домиником Тимом.
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