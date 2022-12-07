Теннисисты из России и Беларуси могут быть допущены к участию на Уимблдоне в 2023 году

Теннисисты из России и Беларуси могут выступить Уимблдоне в 2023 году. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Сообщается, что организаторы могут пересмотреть свою позицию относительно участия российских и белорусских теннисистов на турнире. Спортсмены могут сыграть под нейтральным флагом. Отмечается, что организаторы «Уимблдона» больше не хотят бороться с остальным теннисным миром.

В этом году участники Уимблдона остались без рейтинговых очков, а Ассоциация лаун-тенниса (LTA) была оштрафована ATP на более чем $ 1 млн за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси. В LTA заявили, что разочарованы этим решение и будут ждать решения по поданной апелляции.