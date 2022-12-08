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Новак Джокович: не вижу себя 25-м в мире, играющим на среднем уровне

Новак Джокович: не вижу себя 25-м в мире, играющим на среднем уровне
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович назвал главную цель на следующий сезон.

«За карьеру мне посчастливилось многого добиться и выиграть главные трофеи в теннисе. Я по-прежнему позволяю себе мечтать по-крупному. Мне хочется победить на каждом турнире, в котором я участвую. Моя главная цель – турниры «Большого шлема» и «Мастерсы», ещё мне нравится играть за страну, потому что это приносит самые прекрасные эмоции. Я иду дальше.

Самая главная цель в следующем сезоне и последующих, потому что я не знаю, сколько ещё буду играть, – это оставаться здоровым и играть на самом высоком уровне. Я не считаю себя профессионалом, который играет, не являясь одним из претендентов на победу на турнире «Большого шлема» или на одно из первых мест. Я не вижу себя 25-м в мире и играющим на среднем уровне. Я хочу играть на самом высоком уровне, этого требую от себя я сам и моя команда», — цитирует Новака Джоковича Novosti.rs.

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