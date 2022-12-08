Стал известен соперник Рублёва в 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл итальянца Маттео Берреттини в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стэн Вавринка одержал победу со счётом 5:10, 10:4, 10:6. Продолжительность матча составила 33 минуты. В четвертьфинале Стэн Вавринка сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым, встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — не ранее 16:00 мск.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, однако Кирьос заявлял о том, что речь идёт о шестизначных цифрах.