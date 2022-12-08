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Стал известен соперник Рублёва в 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде

Стал известен соперник Рублёва в 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл итальянца Маттео Берреттини в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стэн Вавринка одержал победу со счётом 5:10, 10:4, 10:6. Продолжительность матча составила 33 минуты. В четвертьфинале Стэн Вавринка сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым, встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — не ранее 16:00 мск.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, однако Кирьос заявлял о том, что речь идёт о шестизначных цифрах.

Эр-Рияд. 1-й круг
08 декабря 2022, четверг. 11:15 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
0 5 		1 10 1 10
1 10 		0 4 0 6
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
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