Кэмерон Норри не пустил Ника Кирьоса в четвертьфинал турнира в Эр-Рияде

Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Кэмерон Норри одержал победу над Кирьосом со счётом 10:6, 10:6. Продолжительность матча составила 22 минуты. В четвертьфинале Норри сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — не ранее 17:30 мск.



Ранее в четвертьфинал вышли немец Александр Зверев, швейцарец Стэн Вавринка. За последнюю путёвку в 1/4 финала поборются между собой поляк Хуберт Хуркач и швейцарец Доминик Штрикер.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие.