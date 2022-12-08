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Кэмерон Норри не пустил Ника Кирьоса в четвертьфинал турнира в Эр-Рияде

Кэмерон Норри не пустил Ника Кирьоса в четвертьфинал турнира в Эр-Рияде
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Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Кэмерон Норри одержал победу над Кирьосом со счётом 10:6, 10:6. Продолжительность матча составила 22 минуты. В четвертьфинале Норри сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — не ранее 17:30 мск.

Ранее в четвертьфинал вышли немец Александр Зверев, швейцарец Стэн Вавринка. За последнюю путёвку в 1/4 финала поборются между собой поляк Хуберт Хуркач и швейцарец Доминик Штрикер.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие.

Эр-Рияд. 1-й круг
08 декабря 2022, четверг. 13:05 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
10 		10  
6 		6  
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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