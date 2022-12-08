Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция турнира в Эр-Рияде

Сегодня, 8 декабря, российский теннисист Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в рамках четвертьфинала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев на турнире в Эр-Рияде. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.
Счёт личных встреч равный — 6-6. При этом развивались они достаточно своеобразно — Зверев вёл 4-0 и 5-1, затем Медведев выиграл пять матчей подряд в 2020 и 2021 годах, включая финал парижского «Мастерса» в 2020-м, но Александр взял реванш в финале Итогового чемпионата ATP — 2021 — в том числе за поражение на групповой стадии на той же неделе. Отметим также, что для немца это первый турнир после полуфинала «Ролан Гаррос» — 2021, где он получил страшную травму ноги в матче с Рафаэлем Надалем. В первом круге здесь он обыграл Доминика Тима — 10:8, 10:7 (матчи 1/8 финала состоят исключительно из тай-брейков до 10 очков).
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