«После 294 дней пребывания в русском плену». Чемпионка 12 ТБШ — об обмене Грайнер

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг высказалась об обмене своей соотечественницы баскетболистки Бриттни Грайнер на бизнесмена Виктора Бута.
«Бриттни Грайнер свободна! После 294 дней пребывания в русском плену договорились об обмен заключёнными. Спасибо президенту Байдену, который так усердно работал, чтобы обеспечить ей свободу», — написала теннисистка в социальных сетях.
Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Сама баскетболистка позже признала вину и заявила, что взяла картриджи с наркотическим веществом по ошибке.
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