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Медведев переиграл Зверева на выставочном турнире, взяв первый сет со счётом 6:0

Медведев переиграл Зверева на выставочном турнире, взяв первый сет со счётом 6:0
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.

Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:0, 6:4. Российский теннисист выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Александр Зверев совершил один эйс, шесть ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Отметим, что в первом сете россиянин уверенно взял пять геймов кряду и имел несколько брейк-пойнтов, чтобы завершить партию со счётом 6:0. В одном из розыгрышей Зверев выполнил укороченный удар. Медведев совершил резкий старт и оступился, после чего взял медицинский тайм-аут. Спустя пару минут он продолжил игру.

Эр-Рияд. 1/4 финала
08 декабря 2022, четверг. 18:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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