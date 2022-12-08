Медведев переиграл Зверева на выставочном турнире, взяв первый сет со счётом 6:0

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:0, 6:4. Российский теннисист выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Александр Зверев совершил один эйс, шесть ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Отметим, что в первом сете россиянин уверенно взял пять геймов кряду и имел несколько брейк-пойнтов, чтобы завершить партию со счётом 6:0. В одном из розыгрышей Зверев выполнил укороченный удар. Медведев совершил резкий старт и оступился, после чего взял медицинский тайм-аут. Спустя пару минут он продолжил игру.
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