«Очевидно, Новак — лучший в мире». Капитан Сербии рассказал, чем его поражает Джокович

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки высказался о своём соотечественнике, победителе 21 турнира «Большого шлема» Новаке Джоковиче.



«Удивлен ли я его стойкости после этого сезона? Это уже стало нормой для меня — год за годом одно и то же. Уже ничему не удивлён. Да, он не финишировал №1 в этом году, но, откровенно говоря, если бы очки за Уимблдон учитывались и если бы он мог участвовать во всех «Шлемах», то, определённо, финишировал на первой строчке рейтинга. За последнее время он только в этом году не был первым в мире. Но, очевидно, он — лучший в мире. Уверен, он побьёт все рекорды. Что-то удивительное и невероятное он делает.



Нужно ли ему ехать в Австралию после случившегося? Это будет немного другой для него опыт. Он не играл в прошлом году, так что уверен, что Новак вновь возвращается за чемпионством. Ему дали обещание, что он получит визу, чтобы сыграть там. А начнёт он сезон с турнира в Аделаиде, затем Australian Open. Уверен, что Джокович будет готов. Но я знаю, насколько он голоден до успеха и как мотивирован играть турниры «Большого шлема», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Интервью с сербским экс теннисистом Виктором Троицки читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 10:00.