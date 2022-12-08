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Александр Зверев рассказал, как пережил семь месяцев без тенниса

Александр Зверев рассказал, как пережил семь месяцев без тенниса
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о периоде восстановления от травмы, которую он получил в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции — 2022.

«Я скучал по всему этому последние семь месяцев. Для меня это было непростое время. Я скучал по туру, по турнирам, по интервью. Очень рад вернуться на корт и быть здесь с лучшими игроками мира. Просто вернуться в эту атмосферу, на корт. Надеюсь, здесь у меня всё снова пойдет как надо.

Травма научила меня быть более терпеливым и ценить мелочи. Когда я снова начал ходить, то радовался как ребёнок. Когда я впервые смог снова ходить, мне показалось, что я выиграл главный турнир на свете. То, что ты умел всю жизнь, вдруг стало чем-то особенным. В этом огромная разница между периодом после травмы и периодом до травмы.

Когда играешь в теннис 11 месяцев в году, каждую неделю участвуешь в новом турнире, путешествуешь. Забываешь, что нужно ценить то, что ты теннисист, играющий перед 20 тысячами зрителей на самых больших стадионах мира, и занимаешься спортом, который любишь больше всего на свете.

Понемногу забываешь обо всем этом — а когда выбываешь на семь месяцев из-за травмы, когда вообще ничего не можешь делать, то начинаешь задумываться о том, как сильно тебе этого не хватает. Если честно, я невероятно скучал по этому. После травмы я не представляю, что бы делал без тенниса», — приводит слова Зверева Eurosport.

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