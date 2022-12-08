Циципас не смог обыграть Норри и вылетел с турнира в Саудовской Аравии

Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри (14-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовской Аравии). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Норри одолел Циципаса со счётом 6:4, 6:4. Грек выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету британского теннисиста три эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале Кэмерон Норри сойдётся либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем, либо с американцем Тейлором Фритцем. В другом матче 1/2 финала сразятся россиянин Даниил Медведев и швейцарец Стэн Вавринка.
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