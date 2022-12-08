Медведев: в хороший день могу победить кого угодно. Понял это после победы над Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о целях на новый сезон. Седьмая ракетка мира проводит выставочный турнир в Саудовской Аравии. Медведев вышел в полуфинал, где встретится со Стэном Вавринкой, представляющим Швейцарию.

«Когда у тебя есть уверенность в победах, ты становишься фаворитом на турнирах «Большого шлема» — но Алькарас перед US Open не показывал свою лучшую игру, однако с талантом и качественным теннисом Карлос смог взять титул.

Я знаю, что могу хорошо играть в теннис, знаю, что могу победить кого угодно в хороший день, и знаю, что способен выигрывать турниры «Большого шлема», потому что уже сделал это против Новака Джоковича на US Open, когда он шёл на календарный «Шлем». Уверен, мне просто нужно найти способ, чтобы титулы приходили чаще, чем в 2022 году», — цитирует Медведева Eurosport.