Федерер рассказал, как две недели назад его не пустили на Уимблдон

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о курьёзном случае, который с ним произошёл две недели назад в Лондоне.

«Это было около двух недель назад. Я был в Токио на спонсорском мероприятии Юникло, а потом отправился в Лондон к врачу, чтобы получить консультацию по поводу моих коленей. И я не хотел ставить в известность руководство Уимблдона, что приеду, да и не был уверен, что у меня будет на это время. От врача освободился быстро, смотрю на часы и понимаю, что есть пара свободных часов.



Я подъехал к входу для зрителей, сказал Северину (тренер — прим. «Чемпионата»), что ненадолго зайду и вернусь. Но в итоге мне это не удалось!



Там стояла женщина-охранник и я: «Добрый день! Как я могу пройти внутрь?». А она мне: «Предъявите членскую карточку». Я отвечаю: «А такое бывает? Просто победитель Уимблдона автоматически становится членом клуба». И я говорю: «Честно, я не в курсе о карточках. Может быть дома где-то лежит, а я тут просто путешествую. Но вообще я член клуба и хотел бы узнать как попасть внутрь?». А она: «Мне нужно увидеть подтверждение». Окей, я имею дело с неуступчивым человеком. Я продолжаю: «Обычно я здесь играю и поэтому захожу с другого входа. И я здесь первый раз не на турнире. И просто хочу узнать как пройти». А она стоит на своём, у меня уже паника. И я перехожу на крайние меры и сам не верю тому, что говорю: «Ну знаете, я восемь раз выигрывал этот турнир! Пожалуйста, поверьте!». Но она не пустила и я вернулся в машину.



Тренер интересуется как всё прошло, я отвечаю: «Даже не спрашивай!»



Я решил обойти пешком здание и найти ещё вход, и тут случайный прохожий: «Не верю своим глазам! Это же Федерер! Можно сфотографироваться??». И все охранники, которые стояли рядом: «Да это же Федерер! Что вы здесь делаете? Проходите!»



Я наконец-то пробрался внутрь, пообщался со всеми, мы попили чай. Я ещё думал помахать той женщине, будучи уже внутри клуба, но не стал!» — рассказал Федерер на шоу с Тревором Ноа.