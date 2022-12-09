Кирьос: ни один турнир не может быть полноценным без Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил радость от того, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии-2023.
«Он здоров, готов играть и устраивать шоу для нашей страны, мы очень счастливы, что он будет у нас. Он лучший в мире, на мой взгляд, и ни один турнир не может быть полноценным без Джоковича.
Новак знает, что я был единственным человеком, который действительно заступился за него, когда у него возникла реальная жезненная проблема, когда уважение вышло за пределы того, как мы относимся друг к другу на корте. Джокович, вероятно, выиграет Уимблдон, если кто-то другой по-настоящему не поднимет свой уровень…
Я не могу представить, чтобы он проиграл Открытый чемпионат Австралии или US Open. Я рад, что он возвращается и покажет нам, какой он великий теннисист», — сказал Кирьос в интервью Perthnow.
Напомним, в январе 2022 года Джокович пропустил Australian Open. Он получил автоматический запрет на въезд в страну после того, как его визу аннулировали за несоблюдение коронавирусных правил.
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