Капитан сборной Сербии Троицки рассказал, как Джокович пережил депортацию из Австралии

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки рассказал, как Джокович пережил депортацию из Австралии.
«Изменили ли журналисты мнение о Новаке после депортации? Я надеюсь на это. Он был реально в сложных условиях. Там же приняли решение пригласить его в Австралию, так что он поехал. Но затем всё изменилось. Он был будто взаперти. И это был неприятный опыт. Я был с ним на связи, знаю, насколько тяжело ему было. Он прошел через сложное время, позади трудный для него год. Но, думаю, это делает его только сильнее, как и каждая непростая ситуация в его карьере», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, Джоковича депортировали из Австралии за отказ прививаться — для получения разрешения выступить на турнире Australian Open-2022 необходим был документ о вакцинации.
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