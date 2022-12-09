«Не вижу предела». Троицки рассказал, за счёт чего Джокович возьмёт больше ТБШ, чем Надаль

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки уверен, что его соотечественник, победитель 21 турнира «Большого шлема» Новак Джокович, опередит испанца Рафаэля Надаля по количеству трофеев турниров «Большого шлема».

«Выиграет ли Новак больше «Шлемов», чем Надаль? Уверен. А есть ли лимит? Ему сейчас 35. Если он останется в форме, будет так же быстро бегать, его не будут беспокоить травмы, то я реально не вижу этого предела. Он до сих пор продолжает выигрывать «Шлемы» — вы видели Уимблдон. Я предполагаю, что он выиграет ещё много турниров», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Интервью с сербским экс-теннисистом Виктором Троицки читайте на «Чемпионате» 9 декабря с 10:00.