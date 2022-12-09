«Мой папа на 100% русский». Сербский экс-теннисист Троицки рассказал о связи с Россией

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки рассказал о связи с Россией, отметив, что его папа — русский.

«У меня русские корни. Мои бабушка и дедушка — русские. Он из Твери, она из Ростова. Они прибыли в Сербию из России в 1970-м, как и многие русские в те времена. Оба были молоды и приехали в другую страну со своими семьями. Они встретились уже в Сербии. Так что мой папа на 100% русский. Я никогда не общался с дедушкой и бабушкой, так как они умерли ещё до моего рождения. Но по рассказам я знаю о бабушке достаточно. Она и мой папа всегда говорили по-русски. В отличие от меня: к сожалению, я многое понимаю, но не учил особо язык, могу говорить, но не очень бегло. А прапрадедушка считался известным профессором в университете богословия», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.