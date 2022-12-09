«Одно из лучших поколений». Капитан сборной Сербии Троицки оценил российский теннис
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Капитан сборной Сербии Виктор Троицки высказался о нынешнем поколении русских теннисистов, отметив, что оно одно из лучших.
«Определённо, одно из лучших поколений в российском теннисе сейчас. Если посмотреть на рейтинг, двое из них в топ-10. Также у вас есть и Хачанов, и Карацев. Отличное поколение — вы выиграли Кубок Дэвиса в прошлом году и ATP Cup. Здорово наблюдать столько классных игроков, которые появляются в одно время в России. Это действительно впечатляет. Я их отлично знаю — они невероятно усердно работают и тренируются, чтобы быть там, где они сейчас», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Интервью с сербским экс-теннисистом Виктором Троицки читайте на «Чемпионате».
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