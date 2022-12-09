«Очень весёлый парень». Виктор Троицки назвал любимого российского теннисиста

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки назвал своего любимого российского теннисиста.

«Столько много чемпионов из России! Против одних я играл, с другими общался. Не знаю даже, но, наверное, назову Марата Сафина. Когда я был ещё ребёнком, он мне нравился, потому что Марат немного старше меня. Я помню, как он выиграл US Open, Australian Open. Когда Сафин был в отличной форме, то играл невероятно. Так что матчи с ним для меня очень многое значили. Это был классный опыт. Есть ли личные истории? Да, но это определённо не для интервью (смеётся). Он очень весёлый парень. Так как Марат старше меня, он давал мне советы. Я до сих пор отлично его помню и был бы рад увидеться с ним снова», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.