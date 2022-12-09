Ник Кирьос предположил, кто выиграет турниры «Большого шлема» в следующем году
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Австралийский теннисист Ник Кирьос спрогнозировал, кто выиграет турниры «Большого шлема» в следующем году.
«Рафа выиграет Открытый чемпионат Франции, а Джокович, вероятно, выиграет Уимблдон, если я не остановлю его. Джокович настолько доминирует, что если кто-то действительно не повысит свой уровень на Открытом чемпионате Австралии или Открытом чемпионате США, то я не вижу его поражения. Даниил Медведев, возможно, мог бы победить его. Слушайте, я бы с удовольствием выиграл всё один, но не очень реалистично. Новак доминирует», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.
Напомним, на Уимблдоне — 2022 серб Новак Джокович и Ник Кирьос встретились в финале, в котором уверенную победу одержал серб.
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