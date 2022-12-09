Маттео Берреттини: это был странный год, но Алькарас заслуживает быть первым в мире

Финалист Уимблдона 2021 года итальянский теннисист Маттео Берреттини подвёл итоги этого теннисного сезона.

«Невероятно, чего Карлос Алькарас достиг за такое короткое время. Я помню, как играл с ним в Австралии в начале года. Когда играл с ним в Рио, я чувствовал, что он отличный игрок, но то, что он сделал в своём возрасте, впечатляет. С его физическими и умственными качествами, которые у него уже есть, очень сложно справляться. Это впечатляет.

Я должен сказать, что это был странный год. Новак не играл большую часть сезона и не сыграл на нескольких ТБШ — это было немного странно. Но Карлос заслуживает быть первым в мире», — приводит слова Берреттини Sportskeeda.

19-летний Алькарас в этом сезоне выиграл Открытый чемпионат США и четыре турнира уровня ATP. Отметим, что испанец стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.