Маттео Берреттини: это был странный год, но Алькарас заслуживает быть первым в мире

Финалист Уимблдона 2021 года итальянский теннисист Маттео Берреттини подвёл итоги этого теннисного сезона.
«Невероятно, чего Карлос Алькарас достиг за такое короткое время. Я помню, как играл с ним в Австралии в начале года. Когда играл с ним в Рио, я чувствовал, что он отличный игрок, но то, что он сделал в своём возрасте, впечатляет. С его физическими и умственными качествами, которые у него уже есть, очень сложно справляться. Это впечатляет.
Я должен сказать, что это был странный год. Новак не играл большую часть сезона и не сыграл на нескольких ТБШ — это было немного странно. Но Карлос заслуживает быть первым в мире», — приводит слова Берреттини Sportskeeda.
19-летний Алькарас в этом сезоне выиграл Открытый чемпионат США и четыре турнира уровня ATP. Отметим, что испанец стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.
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