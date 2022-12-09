«В Казани всегда с улыбкой». Вероника Кудерметова поделилась новой фотографией
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Победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова (девятая ракетка мира) опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с цветами.
«В Казани всегда с улыбкой», — подписала россиянка фотографии.
Фото: из личного архива Кудерметовой
В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
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