«В Казани всегда с улыбкой». Вероника Кудерметова поделилась новой фотографией

Победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова (девятая ракетка мира) опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с цветами.

«В Казани всегда с улыбкой», — подписала россиянка фотографии.

Фото: из личного архива Кудерметовой

В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.