Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Российский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. У Стэна Вавринки один эйс, ни одной двойной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В финале соревнований Даниил Медведев сразится с победителем второго полуфинала, в котором встретятся британец Кэмерон Норри и американец Тейлор Фритц.
Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.
Эр-Рияд. 1/2 финала
09 декабря 2022, пятница. 16:15 МСК
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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