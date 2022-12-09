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Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде

Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.

Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Российский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. У Стэна Вавринки один эйс, ни одной двойной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале соревнований Даниил Медведев сразится с победителем второго полуфинала, в котором встретятся британец Кэмерон Норри и американец Тейлор Фритц.

Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.

Эр-Рияд. 1/2 финала
09 декабря 2022, пятница. 16:15 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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