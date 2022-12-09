Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.



Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Российский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. У Стэна Вавринки один эйс, ни одной двойной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.



В финале соревнований Даниил Медведев сразится с победителем второго полуфинала, в котором встретятся британец Кэмерон Норри и американец Тейлор Фритц.

Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.