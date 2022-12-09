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Рублёв в паре с Берреттини обыграл Зверева и Тима и вышел в финал турнира в Эр-Рияде

Рублёв в паре с Берреттини обыграл Зверева и Тима и вышел в финал турнира в Эр-Рияде
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Российский теннисист Андрей Рублёв в тандеме с итальянцем Маттео Берреттини вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде.

В полуфинале Берреттини и Рублёв оказались сильнее пары австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

В другом полуфинальном матче турнира встретятся пара австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса и тандем поляка Хуберта Хуркача и швейцарца Доминика Штефана Штрикера.

Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев вышел в финал мужского одиночного разряда на этом же турнире. В финале соревнований Даниил Медведев сразится с победителем второго полуфинала, в котором встретятся британец Кэмерон Норри и американец Тейлор Фритц.

Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.

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