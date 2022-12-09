Определился соперник Медведева по финалу выставочного турнира в Эр-Рияде
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Американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу над представителем Великобритании Кэмероном Норри на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 10:6. Американский теннисист выполнил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. У Кэмерона Норри три эйса, ни одной двойной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.
В финале соревнований Тейлор Фритц встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим швейцарца Стэна Вавринку.
Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.
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