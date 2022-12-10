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Соболенко и Бадоса выложили фото с совместного ужина в ярких платьях

Соболенко и Бадоса выложили фото с совместного ужина в ярких платьях
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса опубликовали новые записи в социальных сетях. Теннисистки показали, как вместе проводят ужин.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором.

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