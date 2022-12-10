«Как всё начиналось». Кирьос поделился ретрофото с Циципасом

Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос выложил новую запись в социальных сетях. Игрок показал фотографии с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
«Как всё начиналось», — написал Кирьос.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
«Как это сейчас», — добавил австралиец.
Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне.
Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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