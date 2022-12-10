Винус Уильямс: всегда нужно верить в себя, уверенность поможет вам разрушить любые стены

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс рассказала об одном из главных уроков, который она извлекла из карьеры.

«Абсолютная честность по отношению к себе и саморефлексия. Это единственный способ стать лучше. Нужно копать глубже, уверенность поможет разрушить любые стены. Посоветую верить в себя, даже когда вы не можете или не хотите. Верить в любом случае», — написала Уильямс в социальных сетях.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.



Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.