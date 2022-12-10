Зверев — о восстановлении от травмы: появилась мысль, что могу закончить карьеру

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о восстановлении от травмы. Он получил повреждение в матче Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем.
«Определённо, я думаю, что было несколько недостатков в моём восстановлении. Но на самом деле был момент, когда я думал, что здоров, и когда понимал, что смогу вернуться в Кубке Дэвиса. И травма с «Ролан Гаррос» тоже зажила, но потом мне сказали, что кости не готовы к нагрузкам. Потому что у меня было серьёзное повреждение костей, отёк костей, а также в какой-то момент стрессовый перелом кости.
Это было немного сложно для меня морально. Потому что потом пришлось начинать заново, и мне сказали, что теперь не могу играть в течение шести недель. Это было очень неприятно и тяжело. Сразу появилась мысль: «Моя карьера окончена. Что, если я ещё получу травму, от которой никогда не смогу восстановиться?» — цитирует Зверева Sky Sports.
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