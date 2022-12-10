Норри: феноменально, как Джокович провёл этот сезон, сыграв так мало турниров

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался о победителе 21 турнира «Большого шлема», триумфаторе Итогового турнира сербе Новаке Джоковиче.

«У Джоковича был невероятный год, феноменальный, несмотря на то что он сыграл так мало турниров. Я очень уважаю его, просто невероятно, что он сделал, чтобы закончить год так, как он его завершил. Хочу сыграть с Новаком на Уимблдоне, это тот теннисист, которого хочу победить», — приводит слова Норри Tennis up to date.

Кэмерон Норри выступил на выставочном турнире в Саудовской Аравии. В первом круге представитель Великобритании на двух тай-брейках одолел австралийца Ника Кирьоса. В четвертьфинале Норри расправился с греком Стефаносом Циципасом, но в матче 1/2 финала уступил американцу Тейлору Фритцу.