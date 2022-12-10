Фритц — о выставочных матчах: когда я приезжаю на турнир, всегда стараюсь его выиграть

Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о полуфинальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии, в котором он на решающем тай-брейке одолел представителя Великобритании Кэмерона Норри.

«Игра постоянно менялась. Я продолжал делать мини-брейки, Кэмерон продолжал возвращать их. Мы оба пытались играть осторожно. Норри допустил несколько ошибок, когда я смог проявить твёрдость. Играть с Кэмом тяжело, потому что нужно терпение. Но как только я получал возможность атаковать, я должен был атаковать, потому что он постоянно заставляет меня двигаться и обыграет меня, если я буду слишком терпеливым. Когда я приезжаю на турнир – выставочный или ATP, – я постараюсь его выиграть», — приводит слова Фритца Eurosport.